Какая стоимость продуктов по состоянию на 30 июля 2019 года

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 16 июля по 23 июля позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия не изменились:

Средняя цена на батон была - 13,65 грн. На этой неделе та же цена.

Средняя цена на черный хлеб была - 20, 67 грн. Цена на этой неделе цена не изменилась.

Цена на белый хлеб была 18,32 грн. На этой неделе прежняя цена.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,08 грн. Цена на этой неделе составляет - 14, 15 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты остались прежними:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,01 грн. На этой неделе цена - 27,35 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 41,37 грн. Цена на этой неделе - 40,75 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 20,94 грн. На этой неделе та же цена.

Цена за творог (180 г) была 22,72 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Мясо:

Цена на мясо на этой неделе изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 136,44 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 95,96 грн. Новая цена - 104,19 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена сала не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе стали выше:

Цена за 1 килограмм гречки была - 18,63 грн. На этой неделе цена - 16,78 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 23,78 грн. Цена на этой неделе - 22,23 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,о6 грн. На этой неделе та же цена.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. Стоимость макарон на этой неделе не изменилась.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 22,60 грн. Цена на этой неделе - 22,93 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31,69 грн. Цена не этой неделе не изменилась.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,52 грн. Цена на этой неделе цена - 8,87 грн..

Сахар (1 кг) стоил- 14,82 грн. На этой неделе купить сахар можно по той же цене.