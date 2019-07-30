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ЕС увеличит квоту для украинских экспортеров мяса птицы в 2,5 раза

ЕС увеличит квоту для украинских экспортеров мяса птицы в 2,5 раза
18:11 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса: ЕС увеличивает квоты для украинских экспортеров мяса птицы.

Первый вице-премьер Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив 30 июля подписал соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Годовую квоту на мясо птицы и переработанное мясо птицы постепенно увеличат в 2,5 раза.

Указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон.

Напомним, Украина по состоянию на 22 июля полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по девяти группам товаров: мед, сахар, крупы и муку, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеница, кукуруза и сливочное масло.

Как стало известно в марте, Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, имеет целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС. Евросоюз увеличит беспошлинные квоты на курятину из Украины и закроет хитрую юридическую лазейку, которую использовала компания миллиардера Юрия Косюка.

Украинцы по данным Госстата в среднем получают почти 11 тысяч

Решение касалось ситуации, которой выражали недовольство европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС. Курятина с костью отправляется на заводы ЕС без уплаты каких-либо пошлин, а дальше кость отрезают и продают куриное филе.

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Экспорт, ЕС, Мясо, Птица, МЭРТ, Степан Кубив.
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