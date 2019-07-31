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Госстат назвал регионов-должников по оплате "коммуналки"

Госстат назвал регионов-должников по оплате "коммуналки"
18:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в июне сократилась на 3,6%.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2019 года сократилась на 3,6% к маю-2019 и составила 50,1 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно статданным, в целом в июне 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 6,2 млрд грн, что составило 143,2% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 2,8 млрд грн (102,6% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в июне-2019 зафиксирован в Черновицкой (230,4% суммы начислений), Закарпатской (189%) и Киевской (181,7%) областях.

Украинцы по данным Госстата в среднем получают почти 11 тысяч

Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Полтавской областях и г. Киеве (111-136% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 32,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 237,3 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 133,9 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в июне-2019 составили 659,6 грн.

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ЖКХ, Госстат, Коммунальные услуги, Коммуналка.
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