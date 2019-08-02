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Нефть начала дорожать

Нефть начала дорожать
11:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Бизнеса: После падение цен за последние 4 года, нефть снова начала дорожать.

После сильнейшего за последние 4 года обвала нефтяные цены растут сегодня на новостях о планах США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1,37 доллара (2,26%) - до 61,87 доллара за баррель. На торгах в четверг цена упала на 4,55 доллара (6,99%) и составляла на закрытие 60,5 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,95 доллара (1,76%) - до 54,90 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на 4,63 доллара (7,9%), до 53,95 доллара за баррель.

Аналитики связывают повышение цен на нефть с заявлением Президента США Дональда Трампа, который в четверг 1 августа пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов в год.

Трамп предложил новые пошлины на товары из Китая

"США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на остальные товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал Трамп в Twitter.

Эскалация торговой войны США с Китаем подтверждает худшие опасения рынка относительно переизбытка топлива, говорят эксперты; если ситуация ухудшится, от ОПЕК ожидают нового сокращения добычи.

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Все по теме:

США, Доллар, Нефть, Биржа, Баррель, Дональд Трамп, Китайские товары, Падение цен.
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