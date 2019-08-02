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Дефицит госбюджета в Украине за 7 месяцев составил 3,6%

Дефицит госбюджета в Украине за 7 месяцев составил 3,6%
12:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 584,1 млрд грн, что на 3,6% меньше ожидаемого уровня.

Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 584,1 млрд грн, что на 3,6% меньше ожидаемого уровня и на 13,8% больше прошлогоднего показателя за этот период, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Согласно обнародованной в пятницу информации, по общему фонду за семь месяцев недовыполнение госбюджета составило 4% при поступлениях в 516,4 млрд грн.

По данным ГКСУ, по итогам июля этого года госбюджет по доходам перевыполнен на 8% с показателем в 77,3 млрд грн, что на 19,8% выше июля-2018. В том числе общий фонд получил 68 млрд грн - на 10,5% выше планового показателя.

Налоговые поступления в январе-июле обеспечили доходы в госбюджет на 253 млрд грн, что на 2,5% выше плана, тогда как таможня принесла 180,8 млрд грн (на 9,6% меньше плана).

В целом план по ГФС за семь месяцев недовыполнен на 2,9%. В то же время в июле он перевыполнен на 10,2% за счет поступлений от налогов, которые на 23,4% превысили плановый показатель и достигли 36,9 млрд грн, тогда как таможня в июле не дотянула до плана 3% и принесла в госбюджет около 29 млрд грн.

По данным Госказначейства, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость снизилось с июньских 13,6 млрд грн до 10,4 млрд грн в июле этого года, а в целом ГКСУ за семь месяцев перечислила 94,12 млрд грн бюджетного возмещения этого налога.

Ведомство вновь констатирует тренд на снижение поступлений от растаможивания автомобилей с иностранными номерами – 14,2 млн грн в июле после июньских 15,8 млн грн, хотя в мае эта статья принесла почти 153 млн грн.

Доходы местных бюджетов в июле 2019-го выросли на 23,3% по сравнению с прошлогодним показателем и на 9,7% больше ожидаемого – 24,3 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ. За семь месяцев доходы местных бюджетов показали рост на 18% к прошлогоднему показателю за этот период и на 1% к плану – 156,7 млрд грн.

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Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили 23,2 млрд грн, что на 21,5% больше июля-2018, а по итогам семи месяцев они выросли почти на 22% - до 154,5 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

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Госбюджет, Доходы, Госказначейство, ГКСУ.
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