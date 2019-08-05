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В Украине началось внедрение международного номера банковского счета

В Украине началось внедрение международного номера банковского счета
18:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: В Украине с 5 августа начинается введение международного номера банковского счета IBAN.

В Украине с 5 августа начинается введение международного номера банковского счета IBAN, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своей странице в Facebook.

Как указано в сообщении, действующие счета будут изменены в соответствии с требованиями стандарта IBAN с сохранением действующего номера аналитического учета.

Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Применение IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранной валюте, в частности во время трансграничных переводов, уточняет НБУ.

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После внедрения IBAN все платежные карты, эмитированные банками к счету клиента, остаются действующими, они являются платежным инструментом, который дает возможность клиенту при помощи платежного устройства инициировать перевод средств с банковского счета.

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НБУ, Нацбанк, Банк, Экономика, Банковская система, Международный номер.
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