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Средняя пенсия выросла: кто получает больше всех

Средняя пенсия выросла: кто получает больше всех
09:19 Сегодня Телеграф Украинские новости Фото: Твитер

Новости Бизнеса: После запуска новой пенсионной реформы пенсии выросли,для разных категорий по-разному.

Пока в Украине обсуждают запуск новой пенсионной реформы, эксперты Национального совета экономического развития, проанализировали, как выросли средние размеры пенсий за последний год по каждой категории.

Как пишет "Сегодня", в целом средний размер пенсии за год вырос на 17,3%, с 2562 гривен на 1 июля 2018 года до 3006 на 1 июля 2019 года. Общая численность пенсионеров на конец июня составила 11 349 912 человек, а на конец июня прошлого года – 11 441 387. То есть за год пенсионеров стало меньше на 91 475 человек.

"Самая большая категория людей, находящихся на пенсии, а именно по возрасту, получила в среднем на 16,7% больше. И, как всегда, последнее место занимает категория социальных пенсий, где рост произошел на 7,9%", – написал на своей странице в Facebook глава совета Алексей Дорошенко.

Так, пенсию по возрасту получают 8 595 766 украинцев. Те из них, кто получал в начале второго полугодия прошлого года 2579 гривен, сейчас получают в среднем уже 3009 гривен. А социальные пенсии получают 81 178 человек. Выплаты дня них выросли на 115 гривен - с 1456 гривен, то 1571 гривни.

Безоговорочным лидером по росту, как сообщил Дорошенко, остается пожизненное денежное содержание судей. За год эта категория пенсионеров стала получать на 78% больше. Если на 1 июля 2018 года средний размер выплат составил 25 432 гривен, то в начале июля этого года он равнялся уже 45 305. Таких по стране насчитывается 3 315 человек.

Кроме того:

Пенсии по инвалидности поднялись на 22,7%. На июль прошлого года их средний размер составлял 1957 гривен, а на 1 июля 2019 года – 2402 гривни. Этой категории насчитывается 1 370 016 человек.

Пенсию в связи с потерей кормильца получают 520 144 человека. Она увеличилась на 19,3%. Год назад люди получали в среднем 2231 гривен по этой категории, а сейчас – 2661 гривню.

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Пенсии военнослужащих выросли за последние 12 месяцев на 14,8%. Их размер на 1 июля 2019 года составляет 4827 гривен. В прошлом году отставные военные или члены их семей получали 4206 гривен. По этой категории пенсию получает 553 717 человек.

Пенсии за выслугу лет на июль прошлого года составили 2420 гривен, в июле текущего года поднялись до 2773, или на 14,6%. Таких пенсионеров по стране – 225 776 человек.

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Гривна, Пенсионный фонд, Реформы, Алексей Дорошенко.
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