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Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
16:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 23 июля по 6 августа позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия остались прежними:

Средняя цена на батон была - 13,65 грн. На этой неделе та же цена.

Средняя цена на черный хлеб была - 18,32 грн. Цена на этой неделе цена не изменилась.

Цена на белый хлеб была 18,32 грн. На этой неделе прежняя цена.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,15 грн. Цена на этой неделе та же.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты остались прежними:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 27,35 грн. На этой неделе цена - 27,70 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 40,75 грн. Цена на этой неделе - 40,74 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 20,94 грн. На этой неделе не изменилась.

Цена за творог (180 г) была 22,72 грн. На этой неделе та же цена.

Мясо:

Цена на мясо на этой неделе изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 136,44 грн. Цена на этой неделе 133,94 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,19 грн. Новая цена - 103,94 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та же цена.

Крупы:

Крупы на этой неделе упали в цене: 

Цена за 1 килограмм гречки была - 16,78грн. На этой неделе цена - 16,88 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 22,23  грн. Цена на этой неделе - 20,65 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,о6 грн. Цена на этой неделе  - 14,81 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. Стоимость макарон на этой неделе не изменилась.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 22,93 грн. Цена на этой неделе - 23,82 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31,69 грн. На этой неделе та же цена.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,87 грн. Цена на этой неделе цена - 7,97 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 14,82 грн. На этой неделе купить сахар можно по 14,60 грн.

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