НБУ начал публиковать стоимости кредитов в этом году

Новости Бизнеса: НБУ обнародовал данные о стоимости внешних заимствований для бизнеса.

В Нацбанке подчеркнули, что данные относительно стоимости внешних заимствований для бизнеса носят исключительно информационный характер.

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках продолжения расширения перечня публичной информации по внешнему долгу Украины обнародовал данные о стоимости внешних заимствований для бизнеса в I и II кварталах текущего года.

На сайте НБУ сказано, что данные содержат распределение количества новых кредитных соглашений по уровню процентной ставки в разрезе срока и валюты обязательств. Согласно сообщению, информация будет публиковаться ежеквартально на официальной странице регулятора.

В НБУ подчеркнули, что данные относительно стоимости внешних заимствований для бизнеса носят исключительно информационный характер и не являются основанием для определения банками максимальной ставки внешних привлечений своих клиентов при осуществлении риск-ориентированного валютного надзора.

В 2018 году Нацбанк с целью более качественного анализа потенциальных рисков ликвидности и платежеспособности экономики начал ежеквартально публиковать данные о плановых платежах по внешнему долгу.