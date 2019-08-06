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НБУ начал публиковать стоимости кредитов в этом году

НБУ начал публиковать стоимости кредитов в этом году
15:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Бизнеса: НБУ обнародовал данные о стоимости внешних заимствований для бизнеса.

В Нацбанке подчеркнули, что данные относительно стоимости внешних заимствований для бизнеса носят исключительно информационный характер.

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках продолжения расширения перечня публичной информации по внешнему долгу Украины обнародовал данные о стоимости внешних заимствований для бизнеса в I и II кварталах текущего года.

На сайте НБУ сказано, что данные содержат распределение количества новых кредитных соглашений по уровню процентной ставки в разрезе срока и валюты обязательств. Согласно сообщению, информация будет публиковаться ежеквартально на официальной странице регулятора.

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В НБУ подчеркнули, что данные относительно стоимости внешних заимствований для бизнеса носят исключительно информационный характер и не являются основанием для определения банками максимальной ставки внешних привлечений своих клиентов при осуществлении риск-ориентированного валютного надзора.

В 2018 году Нацбанк с целью более качественного анализа потенциальных рисков ликвидности и платежеспособности экономики начал ежеквартально публиковать данные о плановых платежах по внешнему долгу.

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НБУ, Гривна, Валюта, Банк, Бизнес, Внешний долг.
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