Герус: Все трейдеры подтверждают стабильность цен

Новости Бизнеса: Андрей Герус заявил о том, что причины для роста цен на дизтопливо отсуствуют.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране.

Об этом он заявил на брифинге по вопросу сохранения энергетической независимости Украины в Министерстве инфраструктуры во вторник.

"Все трейдеры подтверждают стабильность цен, никакого роста нет, и тем более нет повода для роста цен в розничных сетях. На прошлой неделе и даже вчера мы наблюдали снижение цен на сжиженный газ, несмотря на введенные спецпошлины", - сказал он.

В то же время Герус отметил, что проблемой может стать логистика, однако, по его словам, "Укрзализныця" готова предоставить дополнительные цистерны и оперативно обрабатывать грузы.