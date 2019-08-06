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Украина не планирует запрещать все российские нафтепродукты

Украина не планирует запрещать все российские нафтепродукты
16:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Бизнеса: Украина не планирует вводить запрет на все нафтепродукты с паспортом Российской федерации.

Украина не планирует вводить запрет на все нефтепродукты с паспортом Российской федерации, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Киеве во вторник.

"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может вырасти... Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение...", - подчеркнул он.

Герус отметил, что Россия на рынке нефтепродуктов ведет себя нестабильно, и в планах украинского правительства сейчас - сократить зависимость украинского рынка от России.

"Если мы снизили поставки из России, приблизительно, в два раза, то те недружественные решения, которые может принять Россия уже в ближайшее время - не будут иметь для нас такого негативного эффекта", - подчеркнул представитель президента в Кабмине.

Герус: Все трейдеры подтверждают стабильность цен

Поставки дизтоплива из России в Украину в августе могут сократиться с 45% до 25% общего объема рынка.

Напомним, представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране

Правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

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Россия, Нефть, Кабмин, РФ, Андрей Герус.
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