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НБУ отменяет экономические нормативы

НБУ отменяет экономические нормативы
13:55 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк отменяет несколько нормативов платежеспособности банков.

Национальный банк в связи с переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR) отменяет экономические нормативы мгновенной ликвидности (Н4) и текущей ликвидности (Н5) с 2 сентября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Введенный в декабре 2018 года норматив LCR устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока денежных средств в течение 30 дней с учетом стресс-сценария. По сути он является более жестким, чем нормативы Н4 и Н5, а потому нет практической целесообразности в дальнейших расчетах этих действующих нормативов ", -говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз публикация данных по нормативам Н4 и Н5 состоится по состоянию на 1 сентября.

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В то же время до внедрения норматива LCR на консолидированной основе контроль за достаточным уровнем ликвидности банковской группы до 31 дня будет обеспечиваться через контроль норматива Н5 на консолидированной основе, расчет которого не меняется.

"Следующим шагом в реформе системы нормативов ликвидности станет введение до конца 2019 года коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR)", - отметили в Нацбанке.

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НБУ, Нацбанк, Национальный банк.
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