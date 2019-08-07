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Цены на нефть ускорили падение

Цены на нефть ускорили падение
17:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Brent ускорила падение, опустившись ниже $57 за баррель впервые за более чем пол года.

Нефтяной рынок ускорил падение в среду на опасениях замедления темпов роста мировой экономики, при этом котировки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:50 мск подешевели на $2,06 (на 3,5%) - до $56,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $2,12 (на 3,95%) - до $51,51 за баррель.

Рынок ждет данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

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Нефть, WTI, Brent, Стоимость нефти.
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