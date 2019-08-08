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Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения

Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения
01:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

НАК "Нафтогаз Украины", согласно поручению Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубических метров.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный Портал.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 г. № 293, с июня НАК "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:

  • Минэкономразвития — средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС;
  • Украинская энергетическая биржа — газ на август в июле продавался по цене 4654 грн за тысячу кубических метров без НДС.
  • НАК "Нафтогаз" — газ для промышленности по предоплате, установленной на август 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС.
  • Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, что на июль рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

Цена импорта газа в июле снизилась на 4%

"Низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле 4905 грн", — отмечается в сообщении.

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Газ, Нафтогаз, Цена на газ, Владимир Гройсман.
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