Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины", согласно поручению Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубических метров.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный Портал.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 г. № 293, с июня НАК "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:
"Низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле 4905 грн", — отмечается в сообщении.