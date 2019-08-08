НБУ добавил в список санкций 5 обменных сетей

Новости Бизнеса:НБУ в результате проверок добавил в список санкций 5 обменных сетей, работающих на территории Украины.

Национальный банк Украины по результатам проверок небанковских финансовых учреждений по вопросам организации валютно-обменных операций применил санкции в виде письменных предупреждений к пяти компаниям.

Как сообщается на сайте НБУ, в этом перечне компании "Финод", "Октава Финанс", "Магнат", "Премиум Финанс" и "Конверсия". Отмечается, что речь идет о выездных внеплановых проверках касс финучреждений, проведенных в течение первого квартала.

Национальный банк отозвал валютную лицензию у финансовой компании "Артем" в связи с признанием ее структуры собственности непрозрачной.

Напомним, согласно данным НБУ за последние месяцы украинцы купили больше иностранной валюты, чем продали.