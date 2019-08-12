Экономика США может упасть из-за торговой войны с Китаем

Новости Бизнеса:Трамп объявил, что с сентября введет 10% пошлины на оставшиеся китайские товары стоимостью $300 млрд.

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).

К такому мнению пришли аналитики из Goldman Sachs Group Inc., сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Мы ожидаем вступления в силу тарифов на оставшиеся ввозимые товары из Китая на $300 млрд", - приводит агентство сообщение банка, разосланное клиентам.

Goldman Sachs заявил, что понизил свой прогноз по росту экономики США на четвертый квартал на 20 базисных пунктов до 1,8% на фоне более значительного, чем ожидалось, влияния торговой войны.

"В целом, мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на темпы экономического роста", - говорится в сообщении банка. Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил, что с сентября введет 10% пошлины на оставшиеся китайские товары стоимостью $300 млрд. Соединенные Штаты также обвинили Китай в манипуляции валютой после падения курса юаня. Пекин обвинения отрицат.

Торговая война между США и Китаем разразилась в 2018 году. Это произошло после того как Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин стал отвечать Вашингтону зеркально. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, которая могла бы положить конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками, однако сделать этого пока не удается.

Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения "несправедливого преимущества".