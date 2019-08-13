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Инфляция в июле превысила прогноз НБУ

Инфляция в июле превысила прогноз НБУ
12:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Фактический показатель инфляции в июле-2019 превысил прогноз НБУ.

Фактический показатель инфляции в июле 2019 года превысил прогноз, опубликованный в "Инфляционном отчете" (июль-2019), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечает регулятор, отклонение фактического от прогнозируемого уровня инфляции обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания (10,3% г/г). В то же время базовая инфляция соответствовала прогнозу НБУ: в июле она составила 7,4% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с предыдущими месяцами.

"Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса", - отмечается в комментарии.

Нацбанк уточняет: фактические показатели ценовой динамики свидетельствуют, что общая инфляция превысила траекторию прогноза регулятора прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности, вследствие неблагоприятных погодных условий.

В июле в Украине ускорилась инфляция

Как сообщалось, в "Инфляционном отчете" (июль-2019) НБУ прогнозировал снижение потребительской инфляции до 6,3% к концу 2019 года, в начале 2020 года - до 5% с отклонением в 1 п. п., к концу 2020 г. - 5%.

В своем отчете регулятор прогнозировал продолжение тенденции замедления базовой инфляции - до 5,5% в текущем году и 3,8% - в последующих.

По данным Государственной службы статистики, дефляция в Украине в июле составила 0,6% по отношению к июню этого года, тогда как в годовом измерении (июль-2019 к июлю-2018) зафиксирована инфляция на уровне 9,1%.

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НБУ, Инфляция, Экономика, Прогноз НБУ, Рост инфляции.
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