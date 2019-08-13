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Данилишин: России придется поставлять привычные объемы газа через Украину

Данилишин: России придется поставлять привычные объемы газа через Украину
18:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:"Газпром" заключит новый транзитный контракт с "Нафтогазом Украины" после 31 декабря 2019 года на период 1,5-2 года.

Транзит российского газа через территорию Украины продолжится в привычных объемах еще как минимум два года, считает глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин

"Транзитный договор между Украиной и Россией будет. Считаю, что как минимум год России придется поставлять привычные в последнее время объемы газа через Украину. Если газопровод Nord Stream-2 будет запущен только с восьмимесячным опозданием, все равно для выхода на работу на полной мощности уйдет немало времени. Поэтому я думаю, что транзит российского газа через нашу страну в обычных объемах будет осуществляться не менее полутора лет после начала 2020 года", - написал на своей странице в соцсети Facebоok.

По мнению Данилишина, "Газпром" заключит новый транзитный контракт с "Нафтогазом Украины" после 31 декабря 2019 года на период 1,5-2 года, чтобы прокачивать через украинскую ГТС 50-65 миллиарда кубометров газа в год.

Данилишин подчеркнул, что в более долгосрочной перспективе Украине придется искать замену нескольким миллиардам долларов, поступающим в госбюджет от транзита. В то же время, он считает, что вообще без транзита по 10-15 миллиардов кубометров в год через Украину России не обойтись, чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу.

Данилюк рассказал, что произойдет после истечения контракта по газу с РФ

Данилишин спрогнозировал введение США новых санкций против Nord Stream -2 и высказал мнение, что болезненнее этих санкций для российского "Газпрома" станут принятые весной поправки к газовой директиве Евросоюза, обязывающие РФ загружать новый газопровод только на половину, отдавая остальное для транзита газа других компаний.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины. Следующие трехсторонние переговоры Украина - Европейский Союз - РФ по вопросам транзита газа после 2019 года возобновятся после формирования нового правительства в Украине.

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Газ, Газпром, Богдан Данилишин, Транзит газа, Национального банк.
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