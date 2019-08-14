Ощадбанк заключил дополнительный договор о выдаче "теплых" кредитов для ОСМД

Новости Бизнеса:Сергей Савчук и Андрей Пышный заключили дополнительный договор о сотрудничестве относительно софинансирования выделенных правительством.

Госэнергоэффективности и Ощадбанк заключили дополнительный договор о сотрудничестве в рамках софинансирования выделенных правительством 380 млн грн на утепление ОСМД. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заключили дополнительный договор о сотрудничестве относительно софинансирования выделенных правительством 380 млн грн для утепления ОСМД. Таким образом, 3 государственные банки – Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк – снова выдают «теплые кредиты» для ОСМД", - говорится в сообщении.

В Госэнергоэффективности отмечают, что это уникальная возможность для еще около 3 тыс. ОСМД (более 230 тыс. семей) в этом году привлечь до 1 млрд грн «теплых кредитов», получить до 70% возмещения из госбюджета, получить дополнительные компенсации из местных бюджетов, экономить 50% и более на коммунальных услугах, повысить стоимость квартир в утепленных многоэтажках в среднем на 30% и жить в тепле и комфорте.

Председатель Госэнергоэффективности призвал председателей ОСМД подавать заявки в Укргазбанк, ПриватБанк и Ощадбанк с готовыми проектами на утепление многоэтажек. Как пояснил Савчук, это возможность подготовиться к отопительному сезону и уменьшить коммунальные счета.

Для получения возмещения все ОСМД должны подать к банкам подтверждающие документы и акты выполненных работ до 30 ноября этого года.