Скачать
Среда, 14.08.2019
Ощадбанк заключил дополнительный договор о выдаче "теплых" кредитов для ОСМД
Ощадбанк заключил дополнительный договор о выдаче "теплых" кредитов для ОСМД
Климпуш-Цинцадзе об увольнении Кличко: "ЕС" в Кабмине будет голосовать против
Климпуш-Цинцадзе об увольнении Кличко: "ЕС" в Кабмине будет голосовать против
Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Фильм украинского режиссера могут номинировать на "Оскар"
Фильм украинского режиссера могут номинировать на "Оскар"

Ощадбанк заключил дополнительный договор о выдаче "теплых" кредитов для ОСМД

Ощадбанк заключил дополнительный договор о выдаче "теплых" кредитов для ОСМД
02:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Сергей Савчук и Андрей Пышный заключили дополнительный договор о сотрудничестве относительно софинансирования выделенных правительством.

Госэнергоэффективности и Ощадбанк заключили дополнительный договор о сотрудничестве в рамках софинансирования выделенных правительством 380 млн грн на утепление ОСМД. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заключили дополнительный договор о сотрудничестве относительно софинансирования выделенных правительством 380 млн грн для утепления ОСМД. Таким образом, 3 государственные банки – Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк – снова выдают «теплые кредиты» для ОСМД", - говорится в сообщении.

В Госэнергоэффективности отмечают, что это уникальная возможность для еще около 3 тыс. ОСМД (более 230 тыс. семей) в этом году привлечь до 1 млрд грн «теплых кредитов», получить до 70% возмещения из госбюджета, получить дополнительные компенсации из местных бюджетов, экономить 50% и более на коммунальных услугах, повысить стоимость квартир в утепленных многоэтажках в среднем на 30% и жить в тепле и комфорте.

Председатель Госэнергоэффективности призвал председателей ОСМД подавать заявки в Укргазбанк, ПриватБанк и Ощадбанк с готовыми проектами на утепление многоэтажек. Как пояснил Савчук, это возможность подготовиться к отопительному сезону и уменьшить коммунальные счета.

Для получения возмещения все ОСМД должны подать к банкам подтверждающие документы и акты выполненных работ до 30 ноября этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОСМД, Ощадбанк, Андрей Пышный, Сергей Савчук, теплые кредиты, Дополнительный договор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Арьев рассказал об угрозах, кроющихся в предоставлении гражданства всем оппозиционерам РФ
03 "Зеркальные" меры: РФ выслала сотрудника генконсульства Украины в Петербурге
04 Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
05 Адвокат Порошенко объяснил, почему ГБР вызывает экс-президента на полиграф
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина снизила транзит нефти в Европу
Украина снизила транзит нефти в Европу
Град размером с куриное яйцо атакует Черновицкую область
Град размером с куриное яйцо атакует Черновицкую область
Боевики восемь раз обстреливали украинские позиции
Боевики восемь раз обстреливали украинские позиции
Рэпер Drake набил тату с The Beatles: подробности
Рэпер Drake набил тату с The Beatles: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь