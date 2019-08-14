Скачать
Среда, 14.08.2019
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Михайличенко может временно возглавить Динамо
Михайличенко может временно возглавить Динамо
Детское Евровидение-2019: известны финалисты нацотбора
Детское Евровидение-2019: известны финалисты нацотбора

МИД готовит с Польшей и США фундамент для вопросов энергетики

МИД готовит с Польшей и США фундамент для вопросов энергетики
18:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:МИД готовит меморандум с Польшей и США для развития сотрудничества по вопросам энергетики.

Министерство иностранных дел Украины готовит энергетический меморандум с Польшей и США для развития сотрудничества, в том числе и по вопросам прекращения транзита газа через Украину.

Об этом в интервью BBC Украина сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"По газу мы как раз сейчас работаем с поляками и американцами, - до того визита (президента Зеленского - ред.), который должен быть в начале сентября в Польшу. Мы готовим Меморандум по вопросам энергетики, который и будет фундаментом для развития дальнейших действий на двустороннем, трехстороннем уровне и который определит алгоритм сотрудничества", - сказала она.

По ее словам, директивы делегации переговорной группы по вопросам продления транзитного контракта утверждены, и маловероятно, что они будут изменены.

"Директивы делегации утверждены, и я не думаю, что их будут менять, потому что они написаны на основе тех обстоятельств, которые формировались на протяжении последних трех лет по адаптации нашего законодательства к законодательству Европейского Союза и создания в Украине нормально функционирующего газового рынка", - пояснила замминистра.

Зеркаль: Думаю, что я отработала все свои задачи

При этом Зеркаль отметила, что ситуация, в которой российский "Газпром" предложил продление контракта на год-два, требует оценки.

"Конечно, в каждой ситуации есть две стороны - положительная и отрицательная. Надо очень внимательно относиться к тому, в чем плюсы, в чем - минусы, и что нам это даст. Думаю, что без дополнительного рассмотрения этих факторов, касающихся и предохранителей по (газовому - ред.) кризису, это нельзя решать. Думаю, это будет предметом дальнейших консультаций не только в самой Украине, но и с нашими партнерами - трансатлантическими и европейскими", - добавила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД Украины, Елена Зеркаль, Энергетический меморандум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
02 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
03 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
05 Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд разрешил экс-депутату Крючкову снять браслет
Суд разрешил экс-депутату Крючкову снять браслет
У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев
Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину
С &quot;Газпрома&quot; взыщут 2,6 млрд долларов
С "Газпрома" взыщут 2,6 млрд долларов
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь