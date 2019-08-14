МИД готовит с Польшей и США фундамент для вопросов энергетики

Новости Бизнеса:МИД готовит меморандум с Польшей и США для развития сотрудничества по вопросам энергетики.

Министерство иностранных дел Украины готовит энергетический меморандум с Польшей и США для развития сотрудничества, в том числе и по вопросам прекращения транзита газа через Украину.

Об этом в интервью BBC Украина сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"По газу мы как раз сейчас работаем с поляками и американцами, - до того визита (президента Зеленского - ред.), который должен быть в начале сентября в Польшу. Мы готовим Меморандум по вопросам энергетики, который и будет фундаментом для развития дальнейших действий на двустороннем, трехстороннем уровне и который определит алгоритм сотрудничества", - сказала она.

По ее словам, директивы делегации переговорной группы по вопросам продления транзитного контракта утверждены, и маловероятно, что они будут изменены.

"Директивы делегации утверждены, и я не думаю, что их будут менять, потому что они написаны на основе тех обстоятельств, которые формировались на протяжении последних трех лет по адаптации нашего законодательства к законодательству Европейского Союза и создания в Украине нормально функционирующего газового рынка", - пояснила замминистра.

При этом Зеркаль отметила, что ситуация, в которой российский "Газпром" предложил продление контракта на год-два, требует оценки.

"Конечно, в каждой ситуации есть две стороны - положительная и отрицательная. Надо очень внимательно относиться к тому, в чем плюсы, в чем - минусы, и что нам это даст. Думаю, что без дополнительного рассмотрения этих факторов, касающихся и предохранителей по (газовому - ред.) кризису, это нельзя решать. Думаю, это будет предметом дальнейших консультаций не только в самой Украине, но и с нашими партнерами - трансатлантическими и европейскими", - добавила она.