Кабмин отказал Луганщине в специальных ценах на энергоносители

Новости Бизнеса:Энергогенерирующие компании Луганской области не получат специальных цен от правительства Украины.

Правительство не будет вводить специальных регулируемых цен на энергоносители для энергогенерирующих компаний на Луганщине.

Об этом шла речь во время специального правительственного совещания, которое инициировал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после обсуждения ситуации на правительственном заседании 14 августа, сообщает Правительственный портал.

"Кабинет Министров инициирует принятие решения об обеспечении субъектов генерации Луганщины энергоносителями без применения специальной регулируемой цены и ускорения работ по строительству альтернативных линий энергоснабжения в регион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании приняли участие, в частности, руководство Министерства энергетики и угольной промышленности и представитель Президента в правительстве Андрей Герус.

"Во время совещания принято решение об обеспечении субъектов генерации энергоносителями без применения специальной регулируемой цены. Соответствующее решение будет принято на очередном заседании правительства. Одновременно НЭК "Укрэнерго" поручено ускорить реализацию проекта строительства альтернативной линии энергообеспечения", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 14 августа представитель Президента в правительстве Андрей Герус заявил, что Кабмин одобрил решение, согласно которому НАК "Нафтогаз Украины" должен будет продавать газ компании "ДТЭК Востокэнерго" (в которую входит Луганская ТЭС) по цене 2 895 грн за 1 тыс. кубометров - на 40% дешевле, чем получает газ населения.

Герус назвал такое решение беспрецедентным, поскольку впервые за всю историю Нафтогаз обязали продавать газ по сниженной цене частной компании.

В Нафтогазе заявили, что из-за субсидирования Луганской ТЭС недополучит 100-300 млн грн ежемесячно, и предложили положить спецобязательства поставки газа этому предприятию на ДТЭК Нафтогаз.

По информации председателя Луганской областной государственной администрации — руководителя областной военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого, 29 июля Луганскую тепловую электростанцию перевели на потребление природного газа.

Ранее были обнародованы данные о том, что в случае перехода ТЭС на природный газ рост себестоимости производства электроэнергии причинит предприятию 4 млн грн убытков в сутки. Обладминистрация готовила обращение к Кабинету министров относительно снижения цены на газ для ТЭС.