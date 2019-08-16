"Укрэнерго" вынудили снизить тарифы по передаче электроэнергии

Новости Бизнеса:НКРЭКУ на заседании обязало "Укрэнерго" снизить тарифы в два раза.

Госкомпания "Укрэнерго" обязана снизить тариф на услуги по передаче электроэнергии в два раза.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 15 августа, сообщает ее пресс-служба.

"...на заседании НКРЕКП было принято решение об одобрении проекта постановления НКРЭКУ "О внесении изменений в постановления НКРЕКП от 12 июля 2019 № 1411", согласно которому с 01.10.2019 вдвое уменьшен тариф на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго" - NPC Ukrenergo, а именно до уровня 159,3 грн/МВт ∙ ч (без НДС)", - говорится в сообщении.

Также, учитывая указанное решение, регулятор одобрил свои проекты постановлений, согласно которым с 01 октября 2019 года корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения.

Ранее сообщалось, правительство не будет вводить специальных регулируемых цен на энергоносители для энергогенерирующих компаний на Луганщине.