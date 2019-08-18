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Украина сократила транзит нефтепродуктов почти на треть

Украина сократила транзит нефтепродуктов почти на треть
11:18 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:За месяц было поставлено 9,1 тыс. тонн топлива.

В июле 2019 года транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через Украину сократились на 29% и составили 9,1 тыс. тонн. При этом в июле прошлого года объем транзита был на уровне 12,8 тыс. тонн.

Об этом пишет Enkorr со ссылкой исследование консалтинговой группы "А-95".

Сообщается, что все транзитные перевозки нефтепродуктов осуществлялись только в направлении Молдовы, а за минувший месяц было перевезено 8 тыс. тонн дизельного топлива (-8%). Весь объем этого нефтепродукта поставлялся из Беларуси.

Также аналитики выяснили, что транзит бензина в июле составил 0,8 тыс. тонн. Из этого объема 0,6 тыс. тонн было отправлено из Беларуси и 0,2 тыс. тонн — из Литвы. Кроме того, в минувшем месяце через Украину прошло 0,3 тыс. тонн мазута.

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По данным консалтинговой группы, всего в период с апреля по июль 2019 года транзит нефтепродуктов через территорию Украины составил 73,3 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

За первые 10 дней августа 2019 года импорт дизельного топлива в Украину сократился со 193 тыс. до 129 тыс. тонн, то есть на 33%. Причиной сокращения импорта стало прекращение прямых поставок российского топлива в Украину.

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Нефть, Транзит, Транзит нефти.
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