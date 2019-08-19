Минфин подписал протокол налогообложения между Украиной и Сингапуром

Новости Бизнеса:Министр финансов подписала протокол дабы избежать двойного налогообложения между Украиной и Сингапуром.

Министр финансов Оксана Маркарова подписала протокол о внесении изменений в соглашение между Украиной и Сингапуром об избежании двойного налогообложения налогов на доходы и капитал, сообщило Министерство финансов на сайте.

Согласно сообщению, документ предусматривает расширение статьи "Обмен информации" – без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны.

Как указал Минфин, это позволит улучшить сотрудничество между налоговыми органами Украины и Республики Сингапур.

Соглашение гарантирует предпринимателям обеих стран, что прибыль, полученная от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой стране в виде дивидендов, процентов, роялти, не будет подлежать двойному налогообложению.

Соглашение также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях.