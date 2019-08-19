Бюджет Украины получил от аренды имущества более 1 млрд грн

Новости Бизнеса:Поступления в государственный бюджет за аренду госимущества превысили отметку в 1 млрд грн.

Поступления в государственный бюджет от аренды госимущества в Украине с начала текущего года составили 1,04 млрд грн.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров. «Рубеж в миллиард гривен пройден. Фонд государственного имущества перечислил в бюджет страны 1,04 млрд грн за аренду государственного имущества», - написал он.

Также Трубаров добавил, что Фонд выполнит годовой план в 1,2 млрд грн уже к концу сентября, а до конца года поступления в бюджет страны от аренды госсобственности приблизятся к отметке в полтора миллиарда гривен.

Годовой план поступлений от аренды государственного имущества в Украине на 2019 год составляет 1,2 млрд грн. По итогам 2018 года от аренды госимущества в бюджет поступило 1,5 млрд грн.