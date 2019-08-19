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Большую часть ядерного топлива в 2019 Украина закупила у Швеции

Большую часть ядерного топлива в 2019 Украина закупила у Швеции
18:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Украина за 6 мес. закупила ядерное топливо на $98,4 млн.

Украина в январе-июне 2019 года приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $98,402 млн.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), за шесть месяцев текущего года для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $47 млн 173,1 тыс., шведского – на $51 млн 228,9 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за отчетный период у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 47,9%, у Westinghouse (Швеция) – 52,1%.

Как сообщалось, Украина в 2018 году приобрела ЯТ на $523,151 млн (у РФ – на $374,621 млн, у Швеции – на $148,53 млн), в 2017 году – на $533,422 млн (у РФ – на $368,964 млн, Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (у РФ – на $386,782 млн, Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (у РФ – на $610,883 млн, Швеции – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (у РФ – на $588,831 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (у РФ – на $555,355 млн, Швеции – на $44,979 млн).

В ПХГ Украины уже более 17 миллиардов кубов газа

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Швеция, Россия, Ядерное топливо, Госстат.
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