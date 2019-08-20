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Зеленский сказал, когда можно ожидать зоны свободной торговли с Израилем

Зеленский сказал, когда можно ожидать зоны свободной торговли с Израилем
04:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Президент Украины Владимир Зеленский пригласил израильские компании работать в Украину

Ратификация Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем может состояться после выборов Кнессета 17 сентября. Об этом Владимир Зеленский написал в Facebook.

«Во-первых, мы ожидаем ратификации Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами. Во-вторых, подписаны четыре важных документа, которые расширят контакты между Украиной и Израилем в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ожидаем тесного сотрудничества в агросекторе», - отметил Президент Украины.

Он также добавил, что пригласил израильские компании работать в Украину, очертив важнейшие сферы: строительство дорог и инфраструктуры, медицина, образование, энергосбережение, ИТ.

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«Украина должна стать мировым брендом прогресса, инноваций и технологий. Этому мы посвятим пять ближайших лет. Уверен, что партнерство с Израилем даст нам возможность ускорить достижение этой цели», - подчеркнул Зеленский.

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Украина, Израиль, Свободная торговля, Владимир Зеленский.
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