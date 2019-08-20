У Зеленского планируют снизить стоимость электроэнергии для промышленности

Новости Бизнеса:Герус заявил, что ночные цены повысят, дневные снизят.

Команда Президента готовит три решения, которые должны суммарно привести к снижению стоимости электроэнергии для промышленности на 20%.

Об этом на брифинге сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус, передает Укринформ.

"Должны быть рассмотрены три решения, которые суммарно должны привести к снижению цены на электроэнергию для небытовых потребителей", - сказал Герус.

По его словам, первое - это постановление правительства об изменении в порядке ПСО на рынке электроэнергии.

"Возложение специальных обязанностей на Энергоатом и Укргидроэнерго таким образом, чтобы на Укргидроэнерго оно было увеличено", - сказал Герус.

Второе решение должно снизить тариф для ЧАО "Укрэнерго", что приведет к удешевлению стоимости электроэнергии на 11%.

"Мы рассчитываем, что такое постановление позволит снизить тариф Укрэнерго более чем в три раза. Сейчас это 32 коп. за кВт-ч., а ожидается 8-9 коп", - прокомментировал Герус.

Третье решение - это установление ценовых ограничений на внутрисуточном рынке и рынке "на сутки вперед".

"Ночную цену имеет смысл несколько повысить - в районе 10%, а дневную цену - снизить, поскольку она существенно выше, чем в странах Европы. Дневной прайс кэп есть основания снизить на 15-20%. Это может дать 9% понижения", - добавил Герус.

Он прогнозирует, что все три решения в суммарном итоге дадут 20% понижение стоимости электроэнергии для всех промышленных потребителей.

"Это решение будет касаться всех, а не отдельных категорий избирательно", - подчеркнул Герус.