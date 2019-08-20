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Названы факторы, которые обусловливают укрепление гривны

Названы факторы, которые обусловливают укрепление гривны
12:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Благоприятные условия торговли для украинских экспортеров, стабильные поступления валюты от трудовых мигрантов и более низкий объем вывода дивидендов за рубеж.

Укрепление национальной валюты Украины обусловлено повышением спроса нерезидентов на украинские активы, благоприятными условиями торговли для украинских экспортеров, поступлениями от трудовых мигрантов и низким объемом вывода дивидендов за рубеж.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в ходе круглого стола в Киеве.

«Есть несколько факторов, которые способствуют тому, что гривня укрепляется относительно доллара США. Первый фактор, разумеется, это поведение нерезидентов. Мы видим, как они увеличили спрос на украинские активы, прежде всего, на ОВГЗ», – сказал Сологуб.

Официальный курс валют от НБУ на 19 августа

По его словам, также среди позитивных факторов - благоприятные условия торговли для украинских экспортеров, стабильные поступления валюты от трудовых мигрантов и более низкий объем вывода дивидендов за рубеж, чем в прошлом году.

Кроме того, как отметил Сологуб, есть психологический фактор – благоприятные ожидания бизнеса, что подтверждается более низким объемом репатриации дивидендов иностранным инвесторам на фоне полной отмены Нацбанком ограничений на их выплату.

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Гривна, ОВГЗ, Доллар, Нацбанк, Дмитрий Сологуб.
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