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Госстат сообщил, сколько газа и откуда импортировала Украина

Госстат сообщил, сколько газа и откуда импортировала Украина
14:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украина в январе-июне импортировала 4,86 млрд куб. м газа на 1,1 млрд долл.

Украина в январе-июне 2019 года импортировала 4,86 млрд куб. м природного газа на общую сумму 1,06 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 1,7 млрд куб. м газа на 372,8 млн долл., из Германии было поставлено 1,57 млрд куб. м на 329,7 млн долл., из Венгрии – 356 млн куб. м на 72,9 млн долл., из Польши – 292,8 млн куб. м на 63,8 млн долл., из Чехии 246 млн куб. м на 51,8 млн долл., из Австрии – 224,3 млн куб. м на 63,6 млн долл., из Франции – 172,7 млн куб. м на 38,5 млн долл., из Великобритании – 106,6 млн куб. м на 28,75 млн долл., из Люксембурга – 88,6 млн куб. м на 23 млн долл.

Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл. В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома».

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В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации. В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в 2017 году составила 3,228 млрд долл.

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Газ, Германия, Украина, Экспорт, Газпром, Швейцария, Госстат.
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