Экспорт электроэнергии Украины снизился на 2,3% за 7 месяцев

Новости Бизнеса:Украина за 7 месяцев снизила экспорт электроэнергии на 2,3%.

Украина в январе-июле 2019 года снизила экспорт электроэнергии на 2,3% (на 83,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 3 млрд 542,8 млн кВт-ч, сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 3,8% (на 86,9 млн кВт-ч) – до 2 млрд 382,4 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 9,2% (на 76,3 млн кВт-ч) – до 755,6 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 404,8 млн кВт-ч, что на 18,9% (на 94,1 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-июле-2018.

В Беларусь и Россию за семь месяцев 2018-го и 2019 годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом Украина в июле возобновила коммерческий импорт электроэнергии, суммарный объем которого составил 274,6 млн кВт-ч. В т.ч. из Словакии было поставлено 151,1 млн кВт-ч, из Беларуси – 103,6 млн кВт-ч, из Венгрии – 19,9 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок"), за семь месяцев текущего года из РФ импортировано 15,9 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,7 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в январе-мае 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,7% (на $20,098 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $157,266 млн, в т.ч. в Венгрию поставлено э/э на $97,632 млн, Польшу – на $32,972 млн, Молдову – на $20,857 млн, другие страны – на $5,806 млн.

Украина в 2018 году экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $331,9 млн, в 2017 - 5,2 млрд кВт-ч на $235,5 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,1 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,1 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,2 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,2 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,8 млн, в 2011 – 6,4 млрд кВт-ч на $400 млн.