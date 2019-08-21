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Глава Гостаможни назвал приоритеты своей работы на следующий год

Глава Гостаможни назвал приоритеты своей работы на следующий год
01:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Нефедов обещает бизнесу равные правила игры, без каких-либо преференций.

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов пообещал бизнесу создать равные правила в таможенной сфере, но взамен не просить преференций.

"Я обещаю вам равные правила игры, но и вы тогда не просите для себя каких-то преференций или льгот и не объясняйте мне, что без этого ваш бизнес не сможет работать", - сказал Нефедов, обращаясь к предпринимателям в ходе встречи в Торгово-промышленной палате Украины.

Он также сообщил о трех ключевых приоритетах в своей работе на следующий год, на которых он намерен сфокусироваться, в частности, на почтовых перевозках, автомобильных перевозках на западной границе и контейнерных перевозках в портах.

"Приоритетными для меня на следующий год будут три канала работы: почтовые перевозки, автоперевозки на западной границе и контейнерные перевозки в портах. Понимаю, что есть и другие проблемы, но это то, что будет в фокусе, и хорошо, чтобы нам на эти три истории хватило ресурсов", - добавил глава Таможенной службы.

Создание территориальных органов таможни могут утвердить 21 августа - Нефедов

Ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов попросил писать ему лично в социальную сеть Facebook о любых случаях вымогательства, скрытом бизнесе таможенников и других нарушениях в работе таможенного ведомства.

Также Нефедов призвал сотрудников таможни работать по новым прозрачным правилам и в случае оказания на них давления сообщать лично ему об этих фактах.

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Таможня, ГТС, Государственная таможенная служба, Максим Нефедов.
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