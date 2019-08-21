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Новый президент Всемирного банка посетит Украину

Новый президент Всемирного банка посетит Украину
11:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Новый президент Всемирного банка Дэвид Малпасс прибудет в Украину и обсудит с правительством экономические реформы.

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс прибудет в Киев в четверг, 22 августа, с двухдневным визитом. Как сообщили в пресс-службе представительства Всемирного банка в Украине, это будет первый визит Малпасса в Украину после того, как 9 апреля текущего года он занял пост президента Группы Всемирного банка. В пятницу, 23 августа, Малпасс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сообщается, что президент Группы Всемирного банка планирует встретиться с министром финансов, главой Национального банка Украины, городскими головами, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

"Во время визита господин Малпасс будет обсуждать планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на ускорение экономического развития и создания новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины", - отмечается в пресс-релизе. Справка Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам.

Всемирный банк поддержал реформу органов управления НБУ

Во Всемирный банк Украина вступила в 1992 году (одновременно со вступлением в Международный валютный фонд) и является членом всех его структур. С мая 2014 года Группа Всемирного банка предоставила Украине 5,5 млрд долл. США, а также гарантию оплаты газа в размере 500 млн долл. и финансовую гарантию на 750 млн долл., под которую наша страна привлекла средства на внешнем рынке.

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МВФ, Всемирный банк, Министр финансов, Экономические реформы, Владимир Зеленский, Дэвид Мальпасс.
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