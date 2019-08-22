В Украине сократилось производство кокса

Новости Бизнеса:Украина за 7 месяцев сократила выпуск кокса на 5,2%, продолжается недопоставка угля из РФ.

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-июле 2019 года сократили производство металлургического кокса 6%-ной влажности на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,189 млн тонн.

Как сообщили в объединении коксохимических предприятий "Укркокс" (Днепр), в июле выпущено 798 тыс. тонн кокса, тогда как в предыдущем месяце - 769 тыс. тонн, в мае - 917 тыс. тонн.

Генеральный директор "Укркокса" Анатолий Старовойт отметил дальнейшее сокращение производства кокса на "Днепрококсе", являющемся подразделением Днепровского метзавода (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ", входящий в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского). Так как предприятие ранее принадлежало российской компании, оно ориентировано преимущественно на импорт углей из РФ, и после ограничения таких поставок не имеет достаточно ресурса для нормальной работы.

Кроме того, снижение производства наблюдается и на ДКХЗ.

"Остальные предприятия работают достаточно стабильно, под производственные планы металлургических предприятий. Также продолжается работа по получению разрешений на поставки коксующихся углей из РФ в Украину", - констатировал собеседник агентства.

Глава "Укркокса" также сообщил, что в группе "Метинвест" рассматривается возможность строительства новой коксовой батареи на меткомбинате "Азовсталь".

"Пока это только предварительные планы без какой-либо конкретики: в группе анализируют целесообразность такого проекта, а также кто может построить такой объект", - сказал Старовойт.

Ранее "Укркокс" сообщал, что в первом полугодии 2019 года импорт коксующихся углей из РФ составил 2,9 млн тонн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года - почти 3,4 млн тонн. При этом снижение поставок наблюдалось с мая текущего года. При этом гендиректор указывал, что и в наращивании экспорта углей в Украину заинтересована и российская сторона, в частности, вопрос выдачи спецразрешения лоббирует губернатор Кемеровской области, в противном случае может упасть добыча углей.

Ранее глава "Укркокса" высказывал определенные опасения относительно обеспечения коксохимических заводов коксующимися углями в случае прекращения поставок из России, как было заявлено правительством РФ. При этом он напоминал, что импортные поставки из РФ осуществлялись и ранее по специальным разрешениям экономического развития РФ.

"А если поставки будут перекрыты, то у нас будет дефицит углей из-за проблем с неразвитостью портовой инфраструктуры. В прошлом году мы из РФ импортировали около 6 млн тонн коксующихся углей, и этот дефицит нужно будет восполнять. О ситуации с углями я написал в наше Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ)", - пояснял ранее гендиректор.

Топ-менеджер также сказал, что "Укркокс" намерен обсудить с учеными, специалистами и экспертами вопрос использования части углей низкого качества, которые есть в Украине, для выпуска кокса.

Как сообщалось, украинские КХЗ в 2018 году нарастили производство металлургического кокса 6% влажности на 4,1% по сравнению с 2017 годом - до 10,826 млн тонн. При этом Украина в 2018 году импортировала 11,98 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, что на 11% выше показателя за 2017 год с учетом предприятий на НКТ и на 14% - без них. Поступление углей украинской добычи в 2018 году составило 2,69 млн тонн, что на 22% меньше к 2017 году с учетом предприятий на НКТ, и на 16% меньше без них.

В целом за 2018 год украинские КХЗ получили 14,67 млн тонн углей для коксования, что на 3% выше предыдущего года с учетом предприятий на НКТ или больше на 7% - без них. При этом доля импортных углей составила 81,7% против 75,9% за 2017 год - с НКТ, 76,7% - без НКТ.

Общий объем кокса, полученного металлургами за 2018 год, составил 9,54 млн тонн (100% к 2017 году с учетом деятельности в январе-феврале 2017 года предприятий на НКТ, или 103% без их учета), из которого украинского происхождения – 9,22 млн тонн (107% и 110% соответственно), импортируемого – 0,32 млн тонн (34%). При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 3,4%.