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Дефицит молочный продуктов: что будет с ценами

Дефицит молочный продуктов: что будет с ценами
15:50 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В сентябре цены поднимутся на 5%.

В сентябре цены на молоко и молочные продукты для потребителя вырастут на 5% по сравнению с июнем-июлем.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Отмечается, что по итогам августа молочная корзина уже подорожала на 3%.

Среди причин для роста цен называют дефицит молока-сырья, связанный со стремительным сокращением поголовья коров.

"За 6 месяцев 2019 года только в промышленном секторе Украины вырезали 9700 голов, из-за чего перерабатывающие предприятия недополучили более 160 тысяч тонн молока", - заявили в Ассоциации.

Еще одной причиной называют необходимость внедрения требований нового пищевого законодательства, которое требует от молочных ферм оперативных и значительных инвестиций в модернизацию и обучение персонала.

В Украине доходы от производства молока выросли в треть

"Дополнительно ухудшает ситуацию усиленное налоговое давление. Так, ставка НДС на молочные продукты в Украине самая высокая в Европе - 20%, против 7% - в Германии, 5,5% - во Франции и 5% - в Польше.

Эксперты прогнозируют продолжение спада производства в молочной отрасли на фоне непрогнозируемых условиях рынка земли для хозяйств-производителей молока", - говорится в сообщении.

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НДС, Молоко, Молочные продукты, Дефицит.
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