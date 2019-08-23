В Минфине рассказали о прибыли госбанков за первую половину 2019 года

Новости Бизнеса:Госбанки в первой половине года получили почти 20 миллиардов прибыли.

Четыре государственные банки за январь-июнь 2019 года заработали 19,5 млрд грн прибыли, из них 18,3 млрд грн получил ПриватБанк.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Министерство финансов Украины продолжает обнародовать информацию относительно деятельности банков государственного сектора. По итогам первого полугодия 2019 года прибыль банков государственного сектора составила 19,5 млрд грн, что составляет 65% прибыли всего банковского сектора", - говорится в сообщении.

При этом почти 60% всей прибыли украинских банков сформировал АО КБ "ПриватБанк" - 18,3 млрд грн.

В министерстве отмечают, что во втором квартале объем кредитного портфеля физических лиц увеличился в госбанках на 2,2 млрд грн (с 1 января этого года – на 4,6 млрд грн), что было обусловлено ростом потребительского кредитования.

Продолжилась и тенденция роста средств населения в государственных банках. Так, во втором квартале их объем вырос на 4,5 млрд грн (по сравнению с 1 января 2019 года – на 7,9 млрд грн).

Согласно плану реформы корпоративного управления государственных банков, которую Министерство финансов Украины начало в 2015 году, во всех банках государственного сектора во втором квартале были проведены прозрачные конкурсы по отбору членов наблюдательных советов.

Отбор кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов осуществляли компании по подбору персонала, избранные на конкурсной основе, а финальное оценки - комиссия, в состав которой вошли представители от Верховной Рады, Президента, Кабмина.

"Конкурсы проходили в полном соответствии с требованиями законодательства Украины и с учетом рекомендаций международных финансовых организаций, в том числе Всемирного банка, МВФ, ЕБРР, IFC", - подчеркнули в министерстве.