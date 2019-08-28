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ООН: В мире растет спрос на "зеленую" энергию

ООН: В мире растет спрос на "зеленую" энергию
07:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В 2018 году спрос на возобновляемые источники энергии увеличился на 4% и составил около четверти всего спроса на рынке первичной энергии.

В мире продолжает расти спрос на экологически чистые источники энергии, в частности из-за снижения ее стоимости. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН относительно сфер сырьевых товаров.

Отмечается, что рост производства возобновляемых источников связано со снижением стоимости фотоэлектрической солнечной энергии и энергии ветра.

Также важную роль играет политика частных компаний в сфере закупок и инвестиций — в 2018 году объем корпоративного использования возобновляемых источников энергии увеличился более чем в два раза.

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По прогнозу Международного энергетического агентства, в следующие 5 лет доля «зеленых» источников энергии увеличится на одну пятую и составит 12,4%.

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Все по теме:

ООН, Международное энергетическое агентство, Зеленая энергия, Экологически чистые источники энергии.
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