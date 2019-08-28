Какая стоимость продуктов по состоянию 28 августа 2019 года

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 13 августа по 20 августа позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия не изменились:

Средняя цена на батон была - 13,65 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Средняя цена на черный хлеб была - 20,67 грн. Цена на этой неделе цена поднялась до 21,18 грн.

Цена на белый хлеб была 18,79 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,15 грн. Цена на этой неделе цена существенно не изменилась.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты остались прежними:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 26,56 грн. На этой неделе цена - 26,93 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 43,05 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Сметану (350 г) можно было купить за 21,11 грн. На этой неделе цена осталась та же.

Цена за творог (180 г) была 22,72 грн. На этой неделе та же цена.

Мясо:

Цена на мясо на этой неделе изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 133,93 грн. Цена на этой неделе 134,69 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 102,27 грн. Цена на этой неделе - 105,69 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та же цена.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе стали изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 17,90 грн. На этой неделе цена - 19,65 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 23,18 грн. Цена на этой неделе - 19,11 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,69 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе - 13,99 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров не изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 25,26 грн. Цена на этой неделе - 24,08 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31,69 грн. На этой неделе та же цена.

За соль (1,5 кг) требовали - 7,97 грн. Цена на этой неделе та же.

Сахар (1 кг) стоил- 14,52 грн. На этой неделе цена - 14,42 грн.