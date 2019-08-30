51 рейс в неделю: названы самые популярные авиамаршруты из Киева

Новости Бизнеса:Названы самые популярные авиамаршруты из столицы Украины.

Самыми популярными авианаправлениями из Киева являются Варшава, Минск и Тель-Авив.

Об этом свидетельствует исследование издания avianews.com.

Чтобы выяснить, какие сейчас направления имеют найбольшую частоту выполнения из Киева, издание проанализировало расписание аэропортов, авиакомпаний и систем бронирования.

Подчеркивается, что Варшава является авиамаршрутом с наибольшей частотой полетов из аэропортов Киева (51 рейс в неделю).

В польскую столицу рейсы выполняют две сетевые авиакомпании и два лоукоста, соединяя аэропорты Борисполь и Жуляны с аэропортами Шопена и Модлин.

"Наибольшую частоту имеет LOT (27 рейсов в неделю), далее следует МАУ (14 рейсов в неделю). Лоукосты Wizz Air и Ryanair выполняют по семь и три рейса в неделю соответственно", - говорится в сообщении.

Второй по популярности маршрут из Киева - Минск (49 рейсов в неделю). Между Киевом и Минском летают две авиакомпании: МАУ (14 рейсов в неделю) и "Белавиа" (35 рейсов в неделю)

"Такая значительная частота полетов "Белавиа" объясняется уникальной нишей, которую занял белорусский авиаперевозчик. В то время, как с осени 2015 между Украиной и Россией прекращено прямое авиасообщение,"Белавиа", благодаря географическому расположению своего хаба в Минске, может обеспечить кратчайшие сроки в пути для перелетов между Киевом и крупнейшими городами России - Москвой и Санкт-Петербургом.

Но даже такие впечатляющие цифры все еще далеки от частоты полетов прямых рейсов между Киевом и Москвой. В 2013 году между столицами Украины и России только за один день выполнялось около 20 рейсов в обе стороны", - отмечает avianews.com.

Третье по популярности направление - Тель-Авив (41 рейс в неделю). Полеты между Киевом и Тель-Авивом выполняют две авиакомпании: МАУ (27 рейсов в неделю) и El Al (14 рейсов в неделю).

Среди украинских авиакомпаний право на полеты имеет также YanAir, но сейчас авиаперевозчик не летает по этому маршруту. Допуск других украинских авиакомпаний ограничен квотой на полеты.

На четвертый-пятом местах - Вена и Рига (по 39 рейсов в неделю). Столица Австрии вошла в перечень маршрутов из Киева, в которых конкуренция обвалила цены на билеты в обе стороны.

"Кардинальное изменение ценовой политики на этом направлении произошло после допуска двух лоукостов: Wizz Air и дочери Ryanair - Laudamotion. Первый летает между Киевом и Веной семь раз в неделю, второй выполняет пять рейсов в неделю. Сетевые авиакомпании представлены на маршруте МАУ (14 рейсов в неделю) и Austrian Airlines (13 рейсов в неделю)", - пишет издание.

"С началом летней навигации полетов airBaltic, имеющий основной хаб в Риге, увеличил свое присутствие на маршруте Киев-Рига с 19 до 24 рейсов в неделю, а также задействовал на линии самолеты Boeing 737 вместо небольших региональных авиалайнеров Bombardier Q400. Также на линии представлены МАУ (13 рейсов в неделю) и лоукост Wizz Air (2 рейса в неделю)", - говорится в исследовании.

Далее топ-9 выглядит следующим образом: 6. Киев-Франкфурт 7. Киев-Стамбул 8. Киев-Париж 9. Киев-Лондон.