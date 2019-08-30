Скачать
Пятница, 30.08.2019
Обмена заключенными между Украиной и Россией сегодня не будет
Обмена заключенными между Украиной и Россией сегодня не будет
Порошенко нашел место в комитете по евроинтеграции
Порошенко нашел место в комитете по евроинтеграции
Яремчук может пропустить матч отбора на Евро-2020
Яремчук может пропустить матч отбора на Евро-2020
Осенняя презентация Apple 2019: названа официальная дата
Осенняя презентация Apple 2019: названа официальная дата

51 рейс в неделю: названы самые популярные авиамаршруты из Киева

51 рейс в неделю: названы самые популярные авиамаршруты из Киева
13:29 Сегодня Телеграф ЭП Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Названы самые популярные авиамаршруты из столицы Украины.

Самыми популярными авианаправлениями из Киева являются Варшава, Минск и Тель-Авив.

Об этом свидетельствует исследование издания avianews.com.

Чтобы выяснить, какие сейчас направления имеют найбольшую частоту выполнения из Киева, издание проанализировало расписание аэропортов, авиакомпаний и систем бронирования.

Подчеркивается, что Варшава является авиамаршрутом с наибольшей частотой полетов из аэропортов Киева (51 рейс в неделю). 

В польскую столицу рейсы выполняют две сетевые авиакомпании и два лоукоста, соединяя аэропорты Борисполь и Жуляны с аэропортами Шопена и Модлин. 

"Наибольшую частоту имеет LOT (27 рейсов в неделю), далее следует МАУ (14 рейсов в неделю). Лоукосты Wizz Air и Ryanair выполняют по семь и три рейса в неделю соответственно", - говорится в сообщении. 

Второй по популярности маршрут из Киева - Минск (49 рейсов в неделю). Между Киевом и Минском летают две авиакомпании: МАУ (14 рейсов в неделю) и "Белавиа" (35 рейсов в неделю) 

"Такая значительная частота полетов "Белавиа" объясняется уникальной нишей, которую занял белорусский авиаперевозчик. В то время, как с осени 2015 между Украиной и Россией прекращено прямое авиасообщение,"Белавиа", благодаря географическому расположению своего хаба в Минске, может обеспечить кратчайшие сроки в пути для перелетов между Киевом и крупнейшими городами России - Москвой и Санкт-Петербургом. 

Зеленский летит в Польшу, но встречи с Трампом не будет

Но даже такие впечатляющие цифры все еще далеки от частоты полетов прямых рейсов между Киевом и Москвой. В 2013 году между столицами Украины и России только за один день выполнялось около 20 рейсов в обе стороны", - отмечает avianews.com.

Третье по популярности направление - Тель-Авив (41 рейс в неделю). Полеты между Киевом и Тель-Авивом выполняют две авиакомпании: МАУ (27 рейсов в неделю) и El Al (14 рейсов в неделю).

Среди украинских авиакомпаний право на полеты имеет также YanAir, но сейчас авиаперевозчик не летает по этому маршруту. Допуск других украинских авиакомпаний ограничен квотой на полеты.

На четвертый-пятом местах - Вена и Рига (по 39 рейсов в неделю). Столица Австрии вошла в перечень маршрутов из Киева, в которых конкуренция обвалила цены на билеты в обе стороны.

"Кардинальное изменение ценовой политики на этом направлении произошло после допуска двух лоукостов: Wizz Air и дочери Ryanair - Laudamotion. Первый летает между Киевом и Веной семь раз в неделю, второй выполняет пять рейсов в неделю. Сетевые авиакомпании представлены на маршруте МАУ (14 рейсов в неделю) и Austrian Airlines (13 рейсов в неделю)", - пишет издание.

"С началом летней навигации полетов airBaltic, имеющий основной хаб в Риге, увеличил свое присутствие на маршруте Киев-Рига с 19 до 24 рейсов в неделю, а также задействовал на линии самолеты Boeing 737 вместо небольших региональных авиалайнеров Bombardier Q400. Также на линии представлены МАУ (13 рейсов в неделю) и лоукост Wizz Air (2 рейса в неделю)", - говорится в исследовании.

Далее топ-9 выглядит следующим образом: 6. Киев-Франкфурт 7. Киев-Стамбул 8. Киев-Париж 9. Киев-Лондон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Самолет, Туризм, Авиация, Борисполь, Перелеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
02 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
04 Рада утвердила новый Кабмин: кто в него вошел
05 "Украинцы летят на родину": между Украиной и РФ стартовал обмен пленными
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский летит в Польшу, но встречи с Трампом не будет
Зеленский летит в Польшу, но встречи с Трампом не будет
Официальный курс валют от НБУ на 30 августа
Официальный курс валют от НБУ на 30 августа
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Украинско-литовско-французская лента STÁSIS: постер и тизер фильма (Фото, Видео)
Украинско-литовско-французская лента STÁSIS: постер и тизер фильма (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь