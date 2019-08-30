Избрание нового правительства повлияло на рост еврооблигаций Украины

Новости Бизнеса:Еврооблигации и ВВП-варранты Украины подорожали после избрания нового правительства.

ВВП-варранты (VRI) Украины, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, после формирования вечером 28 августа нового правительства во главе с Алексеем Гончаруком в пятницу подорожали на 1 процентный пункт (п.п.) – до нового исторического максимума в 87,75% от номинала, сообщили участники рынка.

По их данным, существенно выросли и котировки украинских еврооблигаций, в частности, по бумагам с погашением в 2025-2032 годах рост составил около 1,3 п.п., с погашением в 2023-2024 годах – до 1 п.п.

В результате середина и "длинный" конец кривой доходности опустились примерно на 0,2 п.п., и теперь еврооблигации-2032 котируются с доходностью около 7%, еврооблигации-2025 – ниже 6,5%, еврооблигации-2024 – около 6%.

На коротком конце кривой рост котировок был не таким значительным, однако это все равно позволило опустить их доходность более чем на 0,1 п.п. – до 5,4-5,6% по бумагам с погашением в 2021-2022 годах.

Аналитики Goldman Sachs в распространенном в пятницу коротком комментарии осуществленных парламентом накануне назначений отметили, что было сформировано технократическое и ориентированное на реформы правительство во главе с Гончаруком, который ранее руководил аналитическим центром, финансируемым ЕС. Они также указали, что пост министра финансов сохранила Оксана Маркарова, министром экономики стал руководитель Киевской школы экономики и экономист с западным образованием Тимофей Милованов, а генеральным прокурором – Руслан Рябошапка, известный своей борьбой с коррупцией, хотя, в то же время, пост главы МВД сохранил Арсен Аваков.

"Учитывая реформаторские комментарии президента Зеленского и комфортное большинство его партии в парламенте, они имеют значительный политический капитал и пространство для реализации своей законодательной программы, которая, вероятно, будет включать земельную реформу и реформу государственных предприятий, а также соглашение о новой программе МВФ", – считают аналитики Goldman Sachs.