Скачать
Суббота, 31.08.2019
Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Россия сообщила о прекращении огня в Идлибе
Россия сообщила о прекращении огня в Идлибе
Григорчук: Побывать на Олд Траффорд - уже большое событие для нас
Григорчук: Побывать на Олд Траффорд - уже большое событие для нас
Древнее глобальное потепление связали с движением Земли по более вытянутой орбите
Древнее глобальное потепление связали с движением Земли по более вытянутой орбите

Герус: Электроэнергия для небытовых потребителей станет дешевле на 20 копеек

Герус: Электроэнергия для небытовых потребителей станет дешевле на 20 копеек
02:37 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Андрей Герус сообщил, что электричество для небытовых потребителей подешевеет на 20 копеек.

Снижение НКРЭКУ тарифа Укрэнерго почти на 20 копеек, до 11,6 копеек за кВт-час, приведет к снижению тарифа и для всех небытовых потребителей почти на столько же.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Он пояснил, что по факту "происходил поиск того, кто будет финансировать "зеленые" тарифы соответствующих "зеленых" производителей".

"А это уже почти 30 млрд грн в год. Раньше эти "зеленые" тарифы через тариф Укрэнерго были возложенные на небытового потребителя. Теперь, в результате Постановления Правительства и Постановления НКРЭКУ, часть "зеленых" тарифов будет оплачиваться небытовыми потребителями, а большая часть - Энергоатомом и Укргидроэнерго", - отметил Герус.

Он подчеркнул, что в результате ни предприятия, ни потребители не получили никаких льгот, хотя "такой вариант рассматривался".

"Но Офис Президента выступил против такого решения и нам удалось убедить принять решение, которое будет иметь одинаковый эффект для всех бытовых потребителей, как для соседней школы и больницы, так и для крупного металлургического завода", - отметил он.

И добавил, что "нерыночно дешевой электроэнергии небытовые потребители также не получили".

Он напомнил, что сейчас тарифы на электроэнергию для предприятий и бюджетных учреждений - в 2-3 раза больше, чем для населения (2,5-3 грн против 1,08 грн).

"За прошлый год небытовые потребители заплатили более 50 млрд грн специальных субсидий, за счет которых финансировались низкие тарифы на э/э для населения", - добавил он.

Однако, отметил Герус, экономика не может выдерживать бесконечный рост тарифов.

"На днях услышал историю, как владелец метизного завода в Хмельницкой области (работает на экспорт) принял решение частично перенести производство в Чехию, и цена э/э была одной из основных причин этого", - рассказал Герус.

По его мнению, в решении проблем рынка электроэнергии должна принимать участие не только государственная генерация, но и частная.

"Поэтому, надеюсь, в сентябре будет принято решение, которое учтет эффект падения мировых цен на уголь, ведь с начала года цена угля упала на 45%. Такое решение даст еще дополнительный положительный эффект для украинских потребителей", - убежден представитель президента в правительстве.

Герус: "Энергетического моста Украина-ЕС" не будет

Он также добавил: "Сегодняшнее решение НКРЭКУ будет опубликовано в Правительственном Курьере завтра. Таким образом небытовые потребители получат снижение тарифов на 20 коп/кВт-час уже с воскресенья, 1 сентября".

Напомним, 30 августа регулятор вновь снизил тариф на услуги "Укрэнерго". Новый тариф для него начнет действовать с 1 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрэнерго, "Зеленые" тарифы, НКРЭКУ, Андрей Герус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Танцы со звездами 2019": названа постоянная ведущая шоу
02 Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной - Гончарук
03 Зеленский предложил внести изменения в закон "О Национальной гвардии Украины"
04 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
05 Избрание нового правительства повлияло на рост еврооблигаций Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил 16 глав РГА Днепропетровщины
Зеленский уволил 16 глав РГА Днепропетровщины
Обыски в НОТУ вызвали обеспокоенность ОБСЕ
Обыски в НОТУ вызвали обеспокоенность ОБСЕ
На Донетчине директор предприятия поставлял газ в &quot;ДНР&quot;
На Донетчине директор предприятия поставлял газ в "ДНР"
Синдром Аспергера: 8 известных людей, страдающих от аутизма
Синдром Аспергера: 8 известных людей, страдающих от аутизма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь