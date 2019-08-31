СМИ: Польша и США примут участие в реформах газовой сферы Украины

Новости Бизнеса:Украина, Польша и США подписали соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли.

Украина, Польша и США в субботу, 31 августа, подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, пишет польское интернет-издание BiznesAlert.pl.

"Республика Польша и Соединенные Штаты Америки будут участвовать в работе с правительством Украины по осуществлению реформ в секторе природного газа и приветствуют обязательство Украины повысить уровень гармонизации с внутренним рынком природного газа в Европейском Союзе, что должно привести к созданию рынка ликвидного регионального газа в Центральной и Восточной Европе", - приводит издание суть соглашения.

Кроме того, стороны продолжат сотрудничество в целях обеспечения прозрачного и недискриминационного доступа к инфраструктуре подземных хранилищ в Украине "с целью повышения безопасности поставок природного газа для стран Центральной и Восточной Европы".

Стороны также будут стремиться мобилизовать потенциал государственного и частного секторов для достижения региональных целей диверсификации источников и направлений поставок природного газа, в том числе посредством внедрения соответствующих финансовых инструментов, при необходимости.

Соглашение о сотрудничестве вступает в силу с момента его подписания. Каждая из сторон может прекратить сотрудничество в любое время, письменно уведомив об этом другие стороны, что должно произойти не менее чем за 6 месяцев до вступления в силу прекращения сотрудничества.

Документ подписан в Варшаве 31 августа 2019 года в трех экземплярах (на английском языке).