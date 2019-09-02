Укртрансгаз отчитался о количестве газа в украинских ПХГ

Новости Бизнеса:Украинские подземные хранилища газа продолжают пополняться накануне старта отопительного сезона.

Украина с 4 апреля по 31 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,1 раза (на 9 млрд 509,12 млн куб. м) - до 18 млрд 254,48 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам, этот объем превышает показатель запасов 31 августа 2018 года на 24,7%, 31 августа 2017 года - на 23%.

Хранилища страны в августе пополнились на 2 млрд 403,45 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,5 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне - 71,9 млн куб. м/сутки, в мае - 62,9 млн куб. м/сутки.

ПХГ Украины, в частности, 31 августа этого года пополнились на 71,43 млн куб. м при импорте 65,76 млн куб. м и внутренней добыче 54,97 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.