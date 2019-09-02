Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Генпрокурор уволил Матиоса со ссылкой на службу в Минобороны
Генпрокурор уволил Матиоса со ссылкой на службу в Минобороны
Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Ломаченко вернулся в Украину: как встречали чемпиона мира (Фото, Видео)
Ломаченко вернулся в Украину: как встречали чемпиона мира (Фото, Видео)
Певица Джоана Сайнс погибла вовремя выступления (Фото)
Певица Джоана Сайнс погибла вовремя выступления (Фото)

Укртрансгаз отчитался о количестве газа в украинских ПХГ

Укртрансгаз отчитался о количестве газа в украинских ПХГ
12:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Украинские подземные хранилища газа продолжают пополняться накануне старта отопительного сезона.

Украина с 4 апреля по 31 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,1 раза (на 9 млрд 509,12 млн куб. м) - до 18 млрд 254,48 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам, этот объем превышает показатель запасов 31 августа 2018 года на 24,7%, 31 августа 2017 года - на 23%.

Хранилища страны в августе пополнились на 2 млрд 403,45 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,5 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне - 71,9 млн куб. м/сутки, в мае - 62,9 млн куб. м/сутки.

ПХГ Украины, в частности, 31 августа этого года пополнились на 71,43 млн куб. м при импорте 65,76 млн куб. м и внутренней добыче 54,97 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Интерконнектор между Украиной и Польшей сможет обеспечивать 1 млрд кубов газа

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Укртрансгаз, Подземные хранилища, Запасы газа, ПХГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
02 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аргентина ограничила покупку доллара США
Аргентина ограничила покупку доллара США
ВСУ в начале осени понесли потери на Донбассе
ВСУ в начале осени понесли потери на Донбассе
День знаний отмечается 2 сентября: что ждет школьников Украины
День знаний в Украине отмечается 2 сентября
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь