У новой таможни утверждена структура главного аппарата

Новости Бизнеса:Минфин утвердил структуру главного аппарата новой таможни и штатную роспись.

Министерство финансов утвердило структуру главного аппарата Государственной таможенной службы и штатную роспись, сообщил глава ведомства Максим Нефедов.

"Итак, у нас теперь должен быть 571 чел., их мы начнем постепенно переводить из существующих сотрудников, набирать на конкурсах извне и брать из других госорганов", - написал Нефедов в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, следующий шаг - утверждение региональной структуры таможни.

"В следующем году перейдем на единое юрлицо, однако это требует существенных изменений в законодательство, которые уже почти подготовлены благодаря героической работе Юлиана Хорунжия (адвокат, старший партнер юридической компании "Арио Кепитал Груп" - Ред.) и его команды", - уточнил глава Гостаможни.

Он также напомнил, что в ходе встречи в понедельник президент Владимир Зеленский определил дедлайн запуска нового органа до 1 декабря этого года.

"Владимир Зеленский сегодня поставил задачу - до 1 декабря очистить и укомплектовать кадрами, поэтому вот в такой срок и планируем все сделать (сама служба заработает раньше)", - написал Нефьодов.