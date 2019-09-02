Скачать
Понедельник, 02.09.2019
"Главное, чтобы мы сохранили позицию": о чем говорили Порошенко и глава ВКУ
"Главное, чтобы мы сохранили позицию": о чем говорили Порошенко и глава ВКУ
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s

"Этот подход неадекватен": Гончарук считает, что не стоит бояться экономического роста

"Этот подход неадекватен": Гончарук считает, что не стоит бояться экономического роста
22:35 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Премьер прокомментировал опасения о выплатах по госдолгу.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что "бояться экономического роста с учетом того, что надо выполнять какие-то обязательства - неадекватный подход".

Об этом он сказал на брифинге 2 сентября, комментируя вопрос о том, что Украине придется платить дополнительные средства по внешнему госдолгу в случае стремительного экономического роста.

"Мы не хотим делить шкуру неубитого медведя. Бояться экономического роста потому, что мы будем при этом выполнять какие-то обязательства, - этот подход неадекватен. Нам надо расти настолько сильно и настолько быстро, чтобы оплата наших обязательств перед международными партнерами перестала быть проблемой в принципе. Поэтому рассчитывать в плане "нам немножко меньше надо вырасти, чтобы немножко меньше заплатить" - это ложный путь. Нам нужно расти максимально сильно, насколько это вообще возможно. Цифры, расчеты есть", - рассказал премьер.

"Через месяц, когда мы подготовим документ более серьезный, программу деятельности правительства, и подадим его на утверждение парламента, цифр будет больше, аргументов будет больше. Сейчас мы изучаем внимательно стратегию управления госдолгом, у нас есть определенный план, каким образом минимизировать ущерб от наличия этих обязательств, но я пока не буду раскрывать его деталей", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госдолг, Экономический рост, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Маникюр 2019: чарующий бархатный маникюр
05 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв: первые подробности
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв
Конкурс на главу &quot;Укроборонпрома&quot; состоится: детали
Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь