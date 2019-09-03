Качка претендует на пост торгового представителя Украины

Новости Бизнеса:Министр Тимофей Милованов назвал кандидатуру на пост торгового представителя.

Новым торговым представителем Украины станет заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение" Тарас Качка.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Относительно Качки Тараса – да. Ответ "да" относительно торгового представителя", – сказал министр, отвечая на вопрос относительно новой команды.

Милованов добавил, что Министерство развития экономики "как можно скорее" назначит и других заместителей. При этом заместителя, ответственного за аграрное направление, он не назвал.

Также министр отметил, что разделение функций не обязательно будет таким, как раньше.

Тарас Качка указал в декларации за 2018 год местом работы Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на должность "Заместитель министра – торговый представитель".

Тарас Качка является заместителем исполнительного директора Международного фонда "Возрождение" и экспертом по вопросам европейской интеграции. С 2014-го по 2015 год был вице-президентом и исполняющим обязанности президента Американской торговой палаты в Украине.

Согласно информации на его странице в Facebook, Качка с 2015 года работал в Министерстве иностранных дел. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный институт государственного управления в Варшаве.