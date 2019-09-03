Кабмин постановил повысить зарплаты педагогам

Новости Бизнеса:Закон о повышении зарплат начнет действовать с 2020 года.

Кабинет министров обнародовал постановление об увеличении размеров оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки начиная с 2020 года.

Документ доступен на Правительственном портале.

"Законом “Об образовании” предусмотрено поэтапное (до 2023 года) ежегодное увеличение размеров должностных окладов педагогических работников низшей квалификационной категории до четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наименьший должностной оклад научно-педагогического работника при этом устанавливается на 25 процентов выше должностного оклада педагогического работника низшей квалификационной категории", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление правительства начинает выполнение положений вышеуказанных законов с 2020 года и предусматривает такое увеличение оплаты труда педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам заведений и учреждений образования и науки к 2023 году.

Согласно документу, наименьший размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника

с 1 января 2020 г. составит 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2020 г.

С 1 января 2021г. — 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2021г.;

с 1 января 2022 г. — 3,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2022г.;

с 1 января 2023 г. — 4 размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года.

В то же время отмечается что согласно Закону Украины “О научной и научно-технической деятельности” должностные оклады научных работников устанавливаются исходя из расчета должностного оклада младшего научного сотрудника, установленного на уровне не ниже двойной средней заработной платы в промышленности в целом по Украине.

"Учитывая финансовые возможности государства, такие размеры оплаты труда нереально установить одновременно и в течение одного финансового года", - говорится в документе.

Постановлением также утверждаются схемы должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических работников на период до 2023 года и схемы должностных окладов научно-педагогических работников на период до 2023 года.

Помимо прочего, постановлением определяется ряд доплат, в том числе 20% к зарплате учителя за прохождение сертификации.