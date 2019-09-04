Украина рассчиталась с МВФ по программе stand-by

Новости Бизнеса:Финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Об этом сообщили в Нацбанке, информирует Finance.ua.

Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.

Напомним: визит миссии МВФ в Украину ожидается с 10 по 24 сентября. В июле Национальный банк заявлял о возможной новой программе кредитования на 6 млрд долларов.