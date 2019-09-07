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Гончарук назвал три основных вызова для правительства на эту осень

Гончарук назвал три основных вызова для правительства на эту осень
15:09 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук кратко отчитался о грядущих вызовах нового правительства Украины.

Правительство Украины в новом составе проводит серьезную подготовку ко прибытию миссии МВФ, которая должна посетить Украину в ближайшее время, к газовым трехсторонним переговорам с РФ и ЕС о транзите газа, а также к грядущему отопительному сезону.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя цели Кабмина на эту осень.

По его словам, перед правительством оказалась тяжелая задачи в связи с запуском работы Кабмина накануне приезда миссии МВФ, за шесть недель до отопительного сезона и переговоров с российскими и европейскими представителями относительно транзита газа мощностями украинской ГТС. Премьер также пожаловался на отсутствие времени на просмотр и ответы в Facebook, однако он выразил убеждение, что «пока все движется очень хорошо».

Алексей Гончарук написал, что в его команду присоединяются «десятки крутых, профессиональных и честных людей», которые были назначены 6 сентября заместителями министров. Помимо назначений, из системы убираются люди, которые представляли «отдельные группы влияния».

Премьер напомнил, что 5 сентября Национальный банк снизил ставку рефинансирования для банков на 0,5%, что стало шагом для удешевления кредитов для населения.

Гончарук также заявил о необходимости удешевить кредиты еще на 1% через следующие полтора месяца. Он также напомнил о данных из обновленного рейтинга агентства Fitch, которое укрепило доверие к Украине рейтингом «B», что позволит удешевить иностранные ресурсы.

Главные события 6 августа: заседание Кабмина и ЦИК, Вилкул и Колесников 

Премьер также рассказал о тактических проблемах, с которыми, по его словам, правительство технократов справляется, входя в курс дел.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Напомним, Алексей Гончарук рассказал о причинах повышения кредитного рейтинга Украины в агентстве Fitch, назвав это следствием работы "новой молодой команды".

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Все по теме:

Газ, МВФ, Правительство, ГТС, Отопительный сезон, Алексей Гончарук.
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