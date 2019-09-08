Fitch оценило последствия ввода "Северного потока-2" для Украины

Новости Бизнеса:Fitch: Ввод Северного потока - 2 приведет к сокращению доходов Украины.

Введение в эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 с некоторой задержкой приведет к сокращению доходов Украины от транспортировки газа.

Об этом говорится в обзоре международного агентства Fitch Ratings.

«Ожидается, что трубопровод Nord Stream 2 вступит в строй, что приведет к сокращению объемов транспортировки через Украину, хотя и с некоторой задержкой», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам Fitch Ratings, дефицит текущего счета платежного баланса Украины увеличится с 2,5% от ВВП в 2019 году до 2,9% в 2020 году и 3,4% - в 2021 году.

Как отмечается, срок действия текущего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. Неспособность достичь соглашения между ними повлияет на снижение доходов от транзита, однако не приведет к энергетическому дефициту.

Напоминаем, проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии в дополнение к уже действующему Nord Stream. Предполагается, что мощность второй ветки Nord Stream 2 составит 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - более 1,2 тыс. км.

Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. При запуске проекта планировалось завершить его до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream - 2 за возможную потерю статуса транзитного государства. Кроме того, противниками Nord Stream - 2 является США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС в таком случае подсядет на российскую газовую иглу. Дональд Трамп пригрозил заблокировать проект санкциями.